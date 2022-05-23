Российский корабль "Адмирал Макаров" после затопления Украиной крейсера "Москва", который может стать новым флагманом ЧФ РФ направляется из Севастополя к югу Украины. Растет угроза ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Судно присоединилось в Черном море к группе из 7 крупных десантных и двух ракетных кораблей.

В Крыму увеличена активность военных самолетов, больше всего в Евпатории.

Аэропорт Симферополя закрыт для гражданской авиации и велика вероятность его использования в военных целях.

Скриншот: Telegram/Людмила Денисова

Отметим, что то, что РФ усиливает корабельную группировку в Черном море сообщало также оперативное командование "Юг".

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.