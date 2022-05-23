РФ отправила к берегам Украины корабль "Адмирал Макаров". Он может наносить ракетные удары по Украине
Российский корабль "Адмирал Макаров" после затопления Украиной крейсера "Москва", который может стать новым флагманом ЧФ РФ направляется из Севастополя к югу Украины. Растет угроза ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.
Судно присоединилось в Черном море к группе из 7 крупных десантных и двух ракетных кораблей.
В Крыму увеличена активность военных самолетов, больше всего в Евпатории.
Аэропорт Симферополя закрыт для гражданской авиации и велика вероятность его использования в военных целях.
Скриншот: Telegram/Людмила Денисова
Отметим, что то, что РФ усиливает корабельную группировку в Черном море сообщало также оперативное командование "Юг".
Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
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