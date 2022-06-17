Президент РФ Владимир Путин на Питерском форуме излагает свое видение причин проблем человечества.

По его словам, после победы в Холодной войне "США объявили себя посланниками Господа на Земле" и строят миропорядок под себя и под своих союзников, не учитывая интересы прочих народов мира.

"Страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, людьми второго сорта, а сами они - исключительные", - заявил Путин и предупредил: "ошибочно полагать, что все будет как и прежде. Не будет"

Далее в своем выступлении Путин рассказал о том, как Россия справляется с санкциями Запада и как эти санкции бьют по самому Западу. А также о том, что Евросоюз "утратил свой политический суверенитет и танцует под чужую дудку".

Он предрек ЕС "рост неравенства и смену элит".

При этом Путин утверждает, что война в Украине не является главной причиной глобальной инфляции и нарастающего кризиса на мировых рынках, а произошел он из-за огромной эмиссии денег со стороны США и ЕС.

Отметим, что перед выступлением Путина показали слайд-шоу о том, что человечество движется к катастрофе, но Россия готова спасти мир.

Напомним, в Кремле сообщали, что Путин провозгласит "новый мировой порядок" в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.