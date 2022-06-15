Президент России Владимир Путин провозгласит "новый мировой порядок" в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

К таким выводам пришли российские СМИ после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал "чрезвычайно важную речь" своего шефа на ПМЭФ.

Также Песков сообщил, что Путин затронет темы влияния антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. Выступление президента РФ на мероприятии запланировано на 17 июня.

Между тем заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Путин все еще хочет захватить всю Украину.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну", – сказал Кол, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин прямым текстом заявил, что Россия будет расширять свою территорию.

"Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь", - сказал глава Кремля на днях.