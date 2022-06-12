Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее считался другом президента России Владимира Путина, заявил, что не видит возможности немедленного прекращения войны в Украине.

Об этом пишет агентство ANSA.

"Я считаю опасным развитие событий в Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения (войны - Ред.)", - сказал Берлускони.

Он добавил, что звонил Путину два раза с начала войны, "но ответа не было".

"После этого я воздержался от дальнейших попыток", - говорит бывший премьер Италии.

Берлускони и Путин много лет дружили, и еще прошлой осенью экс-премьер Италии называл президента РФ "единственным выдающимся лидером в мире".

Ранее мы писали, что Сильвио Берлускони раскритиковал российского президента за войну с Украиной. Итальянского политика шокировали кадры из Бучи.

А вот лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и его агрессии против Украины, назвав ее "справедливым делом защиты достоинства и безопасности своей страны".

Напомним, война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.