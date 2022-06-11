Путин решил не признавать Европейский суд по правам человека как высшую инстанцию правосудия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщается на российском портале правовой информации. 

Напомним, что 7 июня Госдума РФ проголосовала за разрешение не исполнять решения ЕСПЧ.

Россия решила не выполнять решения, вступившие в силу после 15 марта. А выплаты денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, будут производиться исключительно в рублях на счета в российских банках - и не может быть произведена на счета в иностранных государствах, совершающих "недружественные действия" в отношении России.

После 16 марта ЕСПЧ вынес уже около 30 постановлений по делам против России, а еще 18 тысяч исков ожидают рассмотрения.

В марте Россию исключили из Совета Европы, а ЕСПЧ приостановил против нее иски. Дело по аннексии Крыма тоже закрыли.

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