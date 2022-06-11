Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщается на российском портале правовой информации.

Напомним, что 7 июня Госдума РФ проголосовала за разрешение не исполнять решения ЕСПЧ.

Россия решила не выполнять решения, вступившие в силу после 15 марта. А выплаты денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, будут производиться исключительно в рублях на счета в российских банках - и не может быть произведена на счета в иностранных государствах, совершающих "недружественные действия" в отношении России.

После 16 марта ЕСПЧ вынес уже около 30 постановлений по делам против России, а еще 18 тысяч исков ожидают рассмотрения.

В марте Россию исключили из Совета Европы, а ЕСПЧ приостановил против нее иски. Дело по аннексии Крыма тоже закрыли.

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