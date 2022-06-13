Бывшего "прокурора Крыма" и неудавшегося посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую уволили с поста замглавы Россотрудничества, куда ее назначили в начале февраля.

Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сама Поклонская написала в Facebook, что ее уволили "в связи с переходом на другую работу" и добавила, что благодарна президенту "за поддержку и доверие".

Ранее Поклонская назвала букву Z "символом трагедии и горя". Также она заявила, что "то, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа". После этого в "Госсовете Крыма" допустили, что лишат Поклонскую госнаград.

Также на Поклонскую подали заявление в Следком РФ из-за публикации детского рисунка с подписью "Мир без войны".

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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