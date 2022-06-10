В России выросло число людей, одобряющих действия Путина. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Число тех, кто положительно оценивает действия президента РФ составляет 78,3%.

Тогда как в первые дни после вторжения этот показатель был 70,4%.

Рейтинг доверия Путина сейчас - 80,8%, тогда как в первые дни вторжения Путину доверяли 73% граждан, сообщает ВЦИОМ.

Напомним, в конце марта число россиян, которые поддерживают войну в Украине, выросло с 65% до 74%.

Как писала "Страна", в начале апреля результаты опроса россиян были следующими: три четверти опрошенных поддерживали войну, 40% населения РФ не верило в фотодоказательства зверств своей армии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.