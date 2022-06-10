На Донбассе, в частности, в Бахмуте Донецкой области, героизм украинской армии сталкивается с превосходством россиян в вооружении.

Таков основной посыл репортажа из Бахмута британской газеты The Guardian, который называется "Весь ад вырвался наружу": усталые солдаты рассказывают о передовой в украинском городе".

"Солдаты заявили, что масса оружия, которое российская сторона имеет и готова бросить в эту войну, знаменует собой разницу с той опосредованной войной, которая велась на востоке Украины в 2014 году. Тогда Россия пыталась замаскировать свое участие. По словам солдат, в украинской армии много высокомотивированных бойцов, но их технику и людей обстреливают массами российских снарядов, реактивных снарядов", – говорится в статье.

Также в ней приводятся слова украинского военнослужащего, названного Сашей из Донецка: "Когда вы сражаетесь в городе, позиции располагаются в зданиях… По тебе стреляют из артиллерии - грады, ракеты, минометы - а потом, если тебе нечем ответить, ты отступаешь в другое здание, а они идут вперед".

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.