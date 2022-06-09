Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обрушился на западных партнёров с критикой за медлительность в поставках оружия.

По словам советника Ермака, на очередном съезде министров обороны в Рамштайне соберётся рекордное количество участников.

"Больше 40-а участников было на прошлых встречах. Я хочу спросить: "Где результат, господа министры?". Где системная передача оружия Украине в промышленных масштабах? Где результаты заявлений о поддержке Украины и разгроме России на поле боя?" – задается вопросами Арестович.

Напомним, глава Пентагона едет в Брюссель на встречу "Рамштайн-3" для обсуждения вопросов обороны Украины.

Ранее мы писали, что по данным Bloomberg, в США до конца года могут иссякнуть запасы "Стингеров" и "Джавелинов", которые идут в Украину.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.