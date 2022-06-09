Польша, у которой Украина хочет купить 56 гаубиц, отправила нашей стране большую часть своего оружия суммарно на два миллиарда долларов, в том числе 240 танков.

Об этом заявил в интервью Bild президент Польши Анджей Дуда.

"Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня об оружии. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и вооружения. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", - сказал он.

По его словам, это не были складские запасы, Польша передала то оружие, которое состояло на вооружении. Также Дуда призвал передать Украине артиллерию, заявив, что это - "единственное средство" для сдерживания РФ.

Ранее мы писали, что Польша передаст Украине 18 самоходных гаубиц AHS Krab.

Также сообщалось, что Украина и Польша будут вместе производить оружие и военную технику.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.