Президент России Владимир Путин все еще хочет захватить всю Украину. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

Его слова приводит агентство Reuters.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну", – сказал Кол, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

"Они могут добиться тактических успехов. Но я не думаю, что русские способны достичь этих грандиозных целей", – считает заместитель шефа Пентагона.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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