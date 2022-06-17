Канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев 16 июня заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть иллюзия, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени, а также, что Москва сможет продиктовать условия мира в одностороннем порядке.

Об этом канцлер заявил в интервью телеканалу ARD в четверг, 16 июня, после своего визита в Киев.

По словам Шольца, Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке. и необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран".

Шольц, пребывая в Киеве, заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Возможность такого мира канцлер назвал "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал Шольц.

Напомним, Макрон, Шольц и Драги поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.

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