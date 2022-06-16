Братья Кличко также встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе сегодняшнего визита лидеров Евросоюза в Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что они успели поговорить "о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи".

"Оружие, экономическая, финансовая помощь и более мощные и эффективные санкции против российского агрессора. А также – поддержка европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС", – рассказал мэр Киева.

Сегодня в Киев приехали с визитом лидеры Евросоюза - канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги и поддержали немедленный статус кандидата в ЕС для Украины.

При этом Макрон заявил, что Украина сама должна вести переговоры с Россией.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.