В ночь на пятницу, 17 июня, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжали наносить наземные удары по Северодонецку и населенным пунктам вдоль украинских путей снабжения, ведущих в Лисичанск.

Об этом идет речь в сводке на сайте Института.

Уточняется, что украинская военная разведка сообщила, что российские войска больше не действуют как конкретные батальонные тактические группы, как ранее оценивал Институт.

На картах Института изучения войны также отражен предполагаемый российский контроль над Врубовкой - населенным пунктом, который блокирует с запада группировку ВСУ в Горском и Золотом.

Также карты показывают, что россияне могут контролировать трассу Бахмут-Лисичанск в трех местах - у Яковлевки, Белогоровки и Берестового (все три села - в Донецкой области).

Институт сообщает, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские войска, как сообщается, возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма.

Российские и украинские войска вступили в боестолкновения к северу и северо-востоку от Харькова, хотя ни одна значительная территория не перешла под чей-либо контроль.

По данным Института, российские силы продолжали укреплять резервные позиции на северо-западе Херсонской области, вероятно, в ожидании контрнаступления украинских войск в этом регионе.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.