Компания Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11 со своего сайта.

Об этом сообщают российские пользователи, описывая возникающие трудности.

Так, при попытке скачать Windows 11 портал Microsoft выдает сообщение "Возникла проблема с вашим запросом".

Пользователи не могут cкачать утилиты помощника по установке операционных систем. Проверка показала, что от провайдера это не зависит. При подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем не возникает.

Никакого комментария от Microsoft пока не поступило.

Отметим, что это - не первая компания, которая может уйти с российского рынка за последние 4 месяца. Сервис видеостриминга Netflix подтвердил окончательное прекращение работы на территории Российской Федерации. С рынка также уходит Starbucks, Coca-Cola и многие другие иностранные бренды.

Примечательно, что уходят не только западные бренды, но и китайские, которых в России считают союзниками. Например, китайские технологические компании Lenovo и Xiaomi приняли решение покинуть российский рынок из-за американских санкций.