Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) - дистрибьютор Coca-Cola в России - объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в РФ. В заявлении говорится, что все клиенты дистрибьютора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков.

Заявление приводит агентство Reuters.

Когда запасы компании закончатся, Coca-Cola HBC "больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", говорится в заявлении компании.

В России Coca-Cola HBC кроме Coca-Cola и ее подвидов выпускает напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию.

"Coca-Cola HBC Россия" входит в группу Coca-Cola HBC, которая является одним из крупнейших производителей напитков под брендами The Coca-Cola Company. В России работает десять заводов компании: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Некоторые СМИ на фоне ухода компании из РФ сообщили, что напоследок она презентовала новые напитки: Funky Monkey Cola и Orange - на замену Coca-Cola и Fanta. Однако эти напитки никакого отношения к Coca-Cola не имеют и являются продукцией российских производителей.

Ранее "Страна" писала, что в начале мая в Coca-Cola допустили полный уход с российского рынка, если война в Украине будет долгой.

Также мы сообщали, что украинский завод напитков Coca-Cola, пострадавший от обстрелов, постепенно возобновляет работу в поселке Большая Дымерка Киевской области.