Российский Mcdonald's, который выкупили и переименовали в "Вкусно и точка", обвинили в плагиате логотипа.

В соцсетях нашли сходство изображения с логотипом португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных.

Пользователи соцсетей нашли определенную иронию в том, что Россия для своего ресторана взяла логотип кормов для животных.

Напомним, что в Москве выстроилась очереди в открывшийся вместо McDonald’s ресторан. При этом люди требовали вернуть БигМак.

Сеть ресторанов McDonald’s в России теперь называется "Mс". Меню обещают сделать максимально похожим на классическое.

Сеть быстрого питания обещает полностью возобновить работу до 15 июля. Сеть сохранит меню на 95%: из него исчезнут "Биг тейсти" классический и с сыром и "Макфлури де люкс" со вкусом клубники и шоколада. Вместо "Колы" будут продавать напитки от "Черноголовки". Кофе останется, хотя есть опасения, что его может не хватать из-за проблем с поставками. Еда, скорее всего, подорожает.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.