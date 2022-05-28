Появляются подробности о меню и обустройстве новой сети ресторанов, которые откроются в России вместо McDonald’s. Сеть быстрого питания полностью возобновит работу до 15 июля.

Об этом сообщают российские СМИ.

За время приостановки работы компания проанализировала продукцию российских поставщиков. Все продукты, которые использовала сеть, были российскими, однако некоторые из них пришлось точечно заменять. В целом поставщики ресторана сохранят контракты.

Сеть сохранит меню на 95%: из него исчезнут "Биг тейсти" классический и с сыром и "Макфлури де люкс" со вкусом клубники и шоколада. Вместо "Колы" будут продавать напитки от "Черноголовки". Кофе останется, хотя есть опасения, что его может не хватать из-за проблем с поставками. Еда, скорее всего, подорожает.

Также известно, что 10 000 сотрудников сети в Московской области и 15 000 сотрудников, работающих у поставщиков, сохранят свои рабочие места. Что касается их формы, то она будет полностью черная: футболка и кепка. В дизайне заведения также появится больше черного цвета, все желтые буквы М уберут, но всё остальное будет тем же, что и было.

Следующим этапом развития компании будет расширение сети ресторанов, заверяют в РФ.

Как писала "Страна", McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. 19 мая компания сообщила, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.

До начала войны в России работало 850 ресторанов McDonald’s. СМИ рассказывали, что новым названием McDonald’s станет "Mc". Говорили, что буква M в новом названии может остаться фирменной. Однако в руководстве McDonald's в России опровергли эту информацию. Сейчас пишут о таких вариантах нового названия, как "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".