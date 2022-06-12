В Москве около открывшегося вместо полностью ушедшего с российского рынка McDonald’s ресторана новой сети "Вкусно и точка" собралась гигантская очередь. В толпе желающих попасть в заведения проходят стихийные акции протеста.

Так, на одном из видео молодой человек возмутился тем, что в меню новой сети не будет БигМака.

"Требую вернуть БигМак в Россию! Потому что там сладкие булочки и соус, который в них проникает, просто ах@ителен", - прокричал простестующий.

Кроме этого, на ролике видно, что перед рестораном выстроилась внушительная очередь, сопоставимая с той, что собралась в 1990 году во время открытия первого McDonald’s в столице РФ. Примечательно, что на здании бывшего McDonald’s решили написать слоган: "Название меняется, любовь остается".

Ранее мы писали, что в России придумали новое название для ресторанов сети быстрого питания McDonald’s, которые в мае объявили об окончательном выходе с российского рынка и начали процесс продажи своего российского бизнеса. Теперь ресторан будет называться "Вкусно и точка".

Также сообщались подробности о меню и обустройстве новой сети ресторанов, которые открываются в России вместо McDonald’s. Сеть быстрого питания полностью возобновит работу до 15 июля. Сеть сохранит меню на 95%: из него исчезнут "Биг тейсти" классический и с сыром и "Макфлури де люкс" со вкусом клубники и шоколада. Вместо "Колы" будут продавать напитки от "Черноголовки". Кофе останется, хотя есть опасения, что его может не хватать из-за проблем с поставками.