Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказался о закрытии McDonald’s в России.

"Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а "У дяди Вани". Рабочие места сохранены, а цены снижены", - заявил он.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.