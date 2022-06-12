В России придумали новое название для ресторанов сети быстрого питания McDonald’s, которые в мае объявили об окончательном выходе с российского рынка и начали процесс продажи своего российского бизнеса. Теперь ресторан будет называться "Вкусно и точка".

Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев.

"Я рад представить наше новое название - "Вкусно и точка", - сообщил Пароев во время пресс-конференции на открытии ресторана на Пушкинской площади в Москве.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться "Mс", при этом меню возможно максимально будет походить на классическое, а в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы - Mс, где M может остаться фирменной. Однако позже гендиректор компании заявил, что желтую букву "М" не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России, вывески будут демонтированы.



Также появляются подробности о меню и обустройстве новой сети ресторанов, которые откроются в России вместо McDonald’s. Сеть быстрого питания полностью возобновит работу до 15 июля. Сеть сохранит меню на 95%: из него исчезнут "Биг тейсти" классический и с сыром и "Макфлури де люкс" со вкусом клубники и шоколада. Вместо "Колы" будут продавать напитки от "Черноголовки". Кофе останется, хотя есть опасения, что его может не хватать из-за проблем с поставками. Еда, скорее всего, подорожает.