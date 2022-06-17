Президент США Джо Байден не стал объяснять, почему нет санкций против вдовы мэра Москвы Елены Батуриной.

Это произошло 16 июня во время церемонии подписания закона S. 3580 о реформе морского судоходства.

"Президент Байден, почему вы не ввели санкции против российского олигарха Елены Батуриной, которая вела бизнес с вашим сыном?" - спросили у президента из зала, когда тот как раз поставило свою подпись под документом.

Байден явно вопрос услышал, но сделал вид, что у него ничего такого не спрашивали.

Ранее "Страна" писала, что в марте экс-президент США Дональд Трамп призвал главу Кремля Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с российской предпринимательницей Батуриной. По словам Трампа, Батурина дала Байдену-младшему 3,5 миллиона долларов.

"Как получилось, что мэр Москвы со своей женой передали семье Байдена 3,5 миллиона долларов?" - интересовался весной Трамп.

Также мы рассказывали, что прокуратура штата Делавэр проводит предварительное расследование в отношении источников дохода Хантера Байдена, в том числе в связи с его работой в Украине, на предмет возможных налоговых нарушений.