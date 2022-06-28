Лидеры стран G7 призвали Китай надавить на РФ, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.

"Поскольку Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда от 16 марта 2022 года, последовала резолюции Генеральной ассамблеи ООН и остановила свою военную агрессию - и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - говорится в коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита.

Напомним, Шольц назвал условие для снятия санкций против РФ и заявил о необходимости плана по восстановлению Украины.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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