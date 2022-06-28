В Госдуме РФ заявили, что часть попавших в плен украинских военных сейчас находится в РФ. С ними проводят следственные действия, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, "все лица, которые сдаются в плен, - все проверяются на причастность к возможным военным преступлениям, и, если они не виноваты, у них есть два пути: или получать гражданство РФ, или ждать очереди на обмен".

Ранее "Страна" рассказывала, что попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Также мы писали, что 75 украинских военных с острова Змеиный все еще находятся в российском плену.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".