Сразу 75 украинских военных с острова Змеиный все еще находятся в российском плену.

Об этом сообщила вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук на брифинге.

По словам Верещук, в настоящее время ее министерство не занимается обменом (который перепоручен разведке), но владеет реестром пленных.

Напомним, что недавно из российского плена удалось освободить Тайру - медика и волонтера Юлию Паевскую. После обмена она рассказала о том, что сильно похудела и плохо выглядит. В плену с ней обращались как с рабыней и было ощущение, что она находится в концлагере.

Отметим, что обмены пленными между Украиной и Россией проводятся регулярно. Недавно Украина обменялась пленными с Россией по формуле "5 на 5". Домой вернулись пятеро украинцев. Это были гражданские, которых оккупанты захватили и незаконно удерживали. Это был уже двенадцатый официальный обмен пленными между воюющими сторонами.

Во время обменов домой возвращаются не только военными. Так, по итогам 11-го обмена пленными освободили главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко.