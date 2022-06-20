Освобожденная из российского плена парамедик Юлия Паевская, известная как Тайра, впервые после возвращения написала пост, рассказав о том, в каких условиях она находилась.

Пост появился в Фейсбуке.

"Мой вес теперь около 50 кг. Я слишком измотана и выгляжу ужасно. Но мной занимаются лучшие врачи, и скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом Господним, и всех причастным к этому чуду", - сообщила она.

Она добавила, что в плену была бесправной, как рабыня. Ей не давали передач, врачебная помощь была недоступна, как и информация о близких.

Также Паевская опубликовала свое фото со спины, на котором видно, как она выглядит сейчас.

Напомним, 18 июня Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Тайру удалось освободить из российского плена.

Вскоре корреспондент российского "Первого канала" Ирина Куксенкова написала, что, по ее информации, медика и волонтера обменяли на чеченца, дав вместе с ней в довесок 25 миллионов рублей (около 11 миллионов гривен). Все это, по ее мнению, была коррупционная схема.

Однако глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает, что Тайру, попавшую в плен в Мариуполе, обменяли на чеченца - а именно сына помощника представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова.