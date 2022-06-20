Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает, что медика "Тайру", попавшую в плен в Мариуполе обменяли на сына помощника представителя главы Чечни в Крыму Мурада Саидова.

Саидов также опроверг эту информацию и заявил, что его сын до сих пор находится в плену.

Слух о таком обмене вызвал большой скандал в России, поскольку получалось, что Тайру тайком обменяли не на пленных российских военных, а на не воевавшего за Россию сына приближенного Кадырова. А по слухам за освобождение Саидова еще и доплатили.

Также сегодня на фоне разгорающегося скандала, появилась информация, что депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев "по поручению Рамзана Кадырова" провел переговоры по освобождению двоих россиян из плена. Сообщается, что 20-летние уроженцы Оренбурга и Тулы вернулись домой "без обмена".

"Связано ли это как-то с освобождением "Тайры" - пока непонятно", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, что 18 июня Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена удалось освободить Тайру - медика и волонтера Юлию Паевскую. Она попала в плен в Мариуполе 16 марта.

После этого в российских СМИ появилась информация, что Юлию Паевскую обменяли на невоевавшего чеченца, дав вместе с этим в довесок 25 миллионов рублей (около 11 млн грн).