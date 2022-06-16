Обмен "приговоренных" к смертной казни в Донецке британцев пока не обсуждается, и оснований для их "помилования" нет.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, ни Британия, на Марокко в Донецк по поводу своих граждан не обращались.

Напомним, в "ДНР" с начала вторжения РФ вынесены три смертных "приговора". Все в отношениии иностранцев. К расстрелу "приговорили" двоих британцев и марокканца. "Приговоры" пока не приведены в исполнение, вероятнее всего состоится апелляция.

Кроме того, в Кремле ранее заявили, что Британия не обращалась к РФ по поводу "приговоренных" к смертной казни в "ДНР".

Вместе с тем, сообщалось, что у "приговоренного" к смертной казни в "ДНР" марокканца оказалось украинское гражданство.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" онлайн.

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