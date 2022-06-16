Пушилин заявил, что обмен "приговоренных" к смертной казни в "ДНР" британцев не обсуждается
Обмен "приговоренных" к смертной казни в Донецке британцев пока не обсуждается, и оснований для их "помилования" нет.
Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.
По его словам, ни Британия, на Марокко в Донецк по поводу своих граждан не обращались.
Напомним, в "ДНР" с начала вторжения РФ вынесены три смертных "приговора". Все в отношениии иностранцев. К расстрелу "приговорили" двоих британцев и марокканца. "Приговоры" пока не приведены в исполнение, вероятнее всего состоится апелляция.
Кроме того, в Кремле ранее заявили, что Британия не обращалась к РФ по поводу "приговоренных" к смертной казни в "ДНР".
Вместе с тем, сообщалось, что у "приговоренного" к смертной казни в "ДНР" марокканца оказалось украинское гражданство.
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