Попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Об этом сообщает источник российского государственного издания ТАСС.

Напомним, еще в мае ВВС сообщала, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов.

На днях ТАСС сообщил, что руководителей "Азова", которых взяли в плен в Мариуполе, этапировали в Россию для "следственных действий".

По данным издания, речь шла о заместителе командира "Азова" Святославе Паламаре (позывной "Калина"), командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергее Волынском (позывной "Волына"), и "других офицерах различных украинских подразделений".

Также на днях российские СМИ назвали дату суда над пленными бойцами "Азова": с 24 по 26 июня в Мариуполе устроят над ними "суд".

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.