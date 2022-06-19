Журналисты узнали, в каком СИЗО находятся эвакуированные из Мариуполя командиры "Азова"
Попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве.
Об этом сообщает источник российского государственного издания ТАСС.
Напомним, еще в мае ВВС сообщала, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов.
На днях ТАСС сообщил, что руководителей "Азова", которых взяли в плен в Мариуполе, этапировали в Россию для "следственных действий".
По данным издания, речь шла о заместителе командира "Азова" Святославе Паламаре (позывной "Калина"), командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергее Волынском (позывной "Волына"), и "других офицерах различных украинских подразделений".
Также на днях российские СМИ назвали дату суда над пленными бойцами "Азова": с 24 по 26 июня в Мариуполе устроят над ними "суд".
Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.
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