Руководителей "Азова", которых взяли в плен в Мариуполе, этапировали в Россию для "следственных действий".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о заместителе командира "Азова" Святославе Паламаре (позывной "Калина") и о командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергее Волынском (позывной "Волына").

"Сотрудники спецподразделений вывезли из "ДНР" на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий. Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в какой регион РФ и командиры каких украинских подразделений еще были этапированы вместе с руководством "Азова".

Напомним, перед этапированием руководителей "Азова" удалось освободить медика и волонтера Юлию Паевскую ("Тайру"), которая также оказалась в плену в Мариуполе.

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