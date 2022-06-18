Новым командиром полка "Азов" временного назначили бойца с позывным "Раз-Два"
Командиром полка "Азов", временно заменяющим пленного Дениса Прокопенко (позывной "Редис"), стал Никита Надточий (позывной "Раз-Два").
Об этом сообщил экс-командир "Азова" Максим Жорин.
По словам Жорина, миссия "Раз-Два" – собрать и подготовить полк для продолжения выполнения боевых задач.
Надточий был командиром второго батальона полка. В Мариуполе он получил тяжелое ранение и был эвакуирован вертолетом.
Ранее российские СМИ сообщили, что с 24 по 26 июня в Мариуполе устроят "суд" над бойцами "Азова", которых захватили в плен и держат на территории "ДНР". Пока что это данные со ссылкой на источник, официально их не комментировали.
В так называемой "ДНР" азовцам грозят смертной казнью. Там уже вынесли три смертных приговора иностранцам, воевавшим за украинскую армию.
Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
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