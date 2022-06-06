В оккупированном Херсоне отключены все базовые станции Vodafone, но установить причину и провести ремонт невозможно из-за боевых действий.

Об этом рассказала CEO компании Vodafone Ольга Устинова в интервью Forbes.

По ее словам, отсутствие связи зачастую связано либо с отсутствием электричества, либо с обрывами оптоволокна. Проверить что случилось в каждом конкретном случае в компании пока не могут из-за боевых действий.

"Мы каждый день стараемся держать там связь. Когда в Telegram-каналах появлялась информация, что мы начали восстанавливать ВОЛСы (волоконно-оптические линии связи - Ред.), орки начинали стрелять в их направлении, чтобы не дать провести ремонт. Поэтому мы сейчас молчим и делаем свое дело", – рассказала Ольга Устинова.

Напомним, о проблемах с украинской мобильной связью и интернетом в Херсоне и области стали сообщать еще в середине мая. К концу мая появилась информация о запуске в регионе российских операторов. Как заявляют украинские власти, связь отключают россияне, чтобы перевести местное население на мобильных операторов и интернет-провайдеров из РФ.

На днях интернет-провайдер Volia заявил о захвате офисов в Херсоне и прекращении работы в оккупированном регионе.

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