В Министерстве юстиции показали, в каких условиях содержат российских военнопленных. Те, кого не планируют менять в ближайшее время, живут в специальном лагере, который расположен на западе Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

"Важно, что военнопленные работают. Они не проводят время просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу", - заявил министр юстиции Денис Малюська, который сфотографировался в спецлагере.

Фото: Міністерство юстиції України

Если в лагерь по тем или иным причинам доставить военнопленного не получается, он будет временно находится в созданном уголовно-исполнительной службе участке. Всего таких участков - 51 по всей Украине.

"Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы страна цивилизованная, мы часть европейского сообщества. Кроме того, я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных, эти кадры непременно увидят в России, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях, пока мы их не обменяем", - сказал Малюська.

Фото: Міністерство юстиції України

На фото видно, что пленным военным доступно украинское телевидение и книги.

Ранее "Страна" писала, что Украина тратит на содержание одного пленного оккупанта как минимум три тысячи гривен каждый месяц. В эту сумму входит питание, одежда, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, есть расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.

Также мы рассказывали, что в Раде предлагают освобождать от наказания заключенных, которые попадают под обмен пленными.