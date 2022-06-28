Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что в ближайшее время почти все мощность завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении производства ударных беспилотников "Байрактар" для потребностей ВСУ.

Об этом сообщил Резников на своей странице в Facebook.

"Планы Украины по приобретению "Байрактаров" масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом в ближайшей перспективе почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", - написал он.

Также Резников сообщил, что компания Baykar Makinа уже второй раз бесплатно передает ВСУ "Байрактары".

Месяц назад литовцы при поддержке Министерства обороны Литвы собрали средства на беспилотник для украинских военных, но Baykar Makina решила отдать БПЛА безвозмездно.

А недавно буквально за два дня необходимые для приобретения трех БПЛА средства собрали украинцы. Минобороны должно было законтрактовать эту покупку. Однако компания Baykar решила передать беспилотники бесплатно, а все средства, собранные волонтерами попросила использовать на другие нужды ВСУ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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