Россия начала размещать сухопутные зенитные ракетные комплексы "Тор" на кораблях для обороны от "Байрактаров".

Фото с патрульным кораблем проекта 22160 в бухте Севастополя опубликовал журналист Александр Коваленко в Facebook.

ЗРК "Тор" размещен на вертолетной площадке. Штатный ЗРК корабля проекта 22160 - комплекс "Гибка" не может сбивать цели, летящие выше 3,5 километра. То есть, корабль становится уязвимым, например, для Bayraktar TB2.Вероятно поэтому на палубе разместили ЗРК "Тор".

"Корабль российской черноморской флотилии проекта 22160 разместил на посадочной площадке вертолета ЗРК "Тор", для защиты от атак с воздуха. Видимо в черноморской операционной зоне у оккупантов с ПВО все совсем плохо", - говорится в сообщении.

Напомним, в Германии объяснили, почему на передачу Украине немецких ПВО могут уйти месяцы.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.