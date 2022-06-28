Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не будут отменены без "справедливого мира" с Украиной. Такое заявление последовало после завершения саммита G7, который состоялся 27-28 июня, передает DW.

"Все санкции, которые мы ввели из-за Крыма, остаются в силе. Все санкции, которые мы ввели из-за Донбасса, остаются в силе. То же касается недавних, гораздо более жестких решений. Есть только один выход: Путин должен признать, что его планы в Украине не увенчались успехом", - сказал Шольц.

Он добавил, что семь ведущих экономик мира поддерживают Украину и повысят цену войны для России, а также не позволят Путину выиграть эту войну.

"Мы хотим, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, независимость и демократическое будущее. Следующая задача - проследить за тем, чтобы эта война подошла к концу, и Россия вывела свои войска", - заявил канцлер ФРГ.

По его словам, поддержка G7 относится и к поставкам оружия, и к восстановлению Украины после войны. Поэтому G7 считает необходимой разработку "плана Маршалла для Украины" и для этого необходимо мобилизовать дополнительные средства.

Лидеры "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласились с тем, что для восстановления Украины без нового "плана Маршалла" на обойтись.

Напомним, накануне открытия саммита НАТО "Роскосмос" показал спутниковые снимки "центров принятия решений".

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

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