"Роскосмос" накануне открытия саммита НАТО в Мадриде опубликовал в соцсетях спутниковые снимки места проведения саммита, а также Белого дома, Пентагона, резиденций премьера Британии и канцлера Германии, Елисейского дворца и штаб-квартиры НАТО с их точными координатами.

В "Роскосмосе" утверждают, что это и есть западные "центры принятия решений", которые поддерживают украинцев. Ранее в Москве заявляли о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решений в Украине.

"То есть, публикация снимков читается как намёк с угрозой, что удары могут быть нанесены и по западным столицам.

Впрочем, в российских военных телеграмм-каналах уже написали, что лучше бы Роскосмос опубликовал снимки торгового центра в Кременчуге, чтоб подтвердить версию Минобороны РФ о том, что удар был по складу боеприпасов на близлежащем заводе", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, генсек НАТО ожидает, что на ближайшем саммите Россию определят как "наибольшую и прямую угрозу".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек. Ранее сообщалось о 18 погибших, в то же время в Офисе президента говорят, что их - "больше 20".

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети. Сегодня число жертв вчерашнего обстрела увеличилось до девяти.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".