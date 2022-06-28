Белый дом со спутников. Фото: t.me/roscosmos_gk

"Роскосмос" накануне открытия саммита НАТО в Мадриде опубликовал в соцсетях спутниковые снимки места проведения саммита, а также Белого дома, Пентагона, резиденций премьера Британии и канцлера Германии, Елисейского дворца и штаб-квартиры НАТО с их точными координатами.

В "Роскосмосе" утверждают, что это и есть западные "центры принятия решений", которые поддерживают украинцев. Ранее в Москве заявляли о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решений в Украине.

"То есть, публикация снимков читается как намёк с угрозой, что удары могут быть нанесены и по западным столицам.

Впрочем, в российских военных телеграмм-каналах уже написали, что лучше бы Роскосмос опубликовал снимки торгового центра в Кременчуге, чтоб подтвердить версию Минобороны РФ о том, что удар был по складу боеприпасов на близлежащем заводе", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Роскосмос выложил спутниковые снимки места, где пройдет саммит НАТО

Роскосмос выложил спутниковые снимки места, где пройдет саммит НАТО

Роскосмос выложил спутниковые снимки Елисейского дворца

Роскосмос выложил спутниковые снимки резиденции премьера Британии

Роскосмос выложил спутниковые снимки Пентагона

Напомним, генсек НАТО ожидает, что на ближайшем саммите Россию определят как "наибольшую и прямую угрозу".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек. Ранее сообщалось о 18 погибших, в то же время в Офисе президента говорят, что их - "больше 20".

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети. Сегодня число жертв вчерашнего обстрела увеличилось до девяти.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия. 

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами. 

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