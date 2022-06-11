Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит в инопланетян. Гендиректор корпорации утверждает, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в ходе испытательных полетов в 1970-х годах видели необычные явления.

"Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить", — сказал он в эфире российского ТВ.

По словам Рогозина, "не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам".

"Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной", — пояснил глава "Роскосмоса".

Также он сообщил, что ученые в Российской академии наук исследуют факты появления НЛО. Как и ЦРУ, чей доклад об этом вышел в начале 2021 года.

Позже глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай также допустил существование инопланетян.

Не исключает возможность внеземной жизни и основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск. При этом он уточняет, что на данный момент инопланетную жизнь еще никто не видел.