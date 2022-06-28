Замглавы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявил, что в Кременчуге "более 20" погибших и 59 раненых в результате удара российской ракеты по ТЦ.

Об этом он сказал на брифинге в ОП.

"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Именно тогда, когда там находились более 1 000 человек. Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы", - заявил Тимошенко.

Отметим, по состоянию на сегодняшнее утро известно о 18 погибших в результате удара, однако эта цифра не окончательная – поисковые работы продолжаются.

Также сообщалось, что из 18 погибших после удара по ТЦ в Кременчуге опознали и идентифицировали 15.

Кроме того, мы писали, что в Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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