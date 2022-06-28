28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТРЦ "Амстор".

Об этом сообщает мэр города Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.

В городе, несмотря на День Конституции, сегодня будут приспущены государственные флаги. Во время траура запрещено проведение развлекательных мероприятий.

Отметим, по состоянию на сегодняшнее утро известно о 18 погибших в результате удара, однако эта цифра не окончательная – поисковые работы продолжаются.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. Мы подробно рассказывали, как 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру в Кременчуге, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что посол США в Украине пообещала привлечь Кремль к ответственности после удара по ТЦ в Кременчуге.

Также мы писали, что Макрон осудил удар РФ по Кременчугу, а Зеленский назвал удар по торговому центру одним из самых дерзких в истории.

Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

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