Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении заявил, что сегодняшний удар по ТРЦ в Кременчуге - один из самых дерзких за всю историю Европы. Это не случайное попадание, это просчитанный удар именно в этот ТРЦ. Спасательная операция продолжается, на помощь выехали киевские врачи.

"Утром я обратился к США с просьбой признать Россию государством-террористом. Такое решение может принять Госдеп, и его должен поддержать весь демократический мир. По Украине ударили уже 2800 ракет - это и есть террор. Сегодня россияне ударили по Харькову, там тоже погибшие мирные жители", - заявил Зеленский.

Также президент рассказал о своем выступлении перед лидерами "Большой семерки" на котором он рассказал им, что совместного потенциала Украины и G7 хватит для победы.

"Российская армия не умеет воевать. Поэтому война не затянется, если мы нажмем все вместе", - сказал глава государства.

Также он напомнил, что Украина еще до войны говорила миру о том, что стране нужна ПВО, "и я повторяю: Украина должна получить надежную противоракетную защиту".

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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