Лидеры стран G7 на саммите в Баварии заявили о готовности предоставить Украине дополнительно до 29,5 млрд долларов до конца года для покрытия дефицита бюджета.

Об этом говорится в совместном заявлении "Большой семерки".

Деньги пойдут на финансирование базовых нужд населения.

Также G7 обещает оказывать поддержку украинским государственным предприятиям и частному сектору в размере 3,5 млрд долларов через Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию.

Ранее Bloomberg сообщало, что лидеры G7 собрались оказывать Украине бессрочную поддержку в войне.

Накануне в Минфине заявили, что Украина тратит на войну $5 млрд в месяц, и поддержки Запада недостаточно.

При этом госбюджет Украины уже на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".