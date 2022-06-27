Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина тратит на войну по 5 миллиардов долларов в месяц и текущей поддержки, которую наша страна получает от Запада, недостаточно.

Об этом он сказал в интервью изданию El Pais.

"Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов", - сказал Марченко.

При этом, по его словам, расходы на войну увеличиваются с каждым днем.

"Мы ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем", - сказал он.

По словам Марченко, Украина имеет определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени.

Отметим, о том, что на войну Украина ежемесячно тратит по 5-6 миллиардов долларов, ранее заявляли в USAID.

При этом, как сообщили в Минфине, госбюджет Украины на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи.

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