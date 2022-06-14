Доходы госбюджета в мае составили 101 миллиард гривен, а расходы более, чем вдвое больше - 250 миллиардов.

Как сообщил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, дефицит бюджета составляет 5 миллиардов долларов ежемесячно. Он перекрывается дотациями международных финансовых организаций.

"Большую часть дают США, также Еврокомиссия и правительства многих стран дают гранты и кредиты", - сказал он. Но добавил, что привлекать эти деньги каждый месяц приходится с "битвой".

Гетманцев уточнил, что партнеры не финансируют военную кампанию, эти расходы Украина оплачивает из собственных средств.

Если поток иностранной помощи не будет стабильным, власть вынуждена будет уменьшать расходы, из-за чего пострадают социально незащищенные слои, добавил нардеп.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине с 1 июля могут вернуть налоги на импорт и отменить нулевую растаможку на авто.

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