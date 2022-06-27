В понедельник, 27 июня, в Украине идет уже 124-й день войны с Россией.

Вчера утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск и контратаковать в Херсонской области, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

Подробнее обо сем этом в итогах за 26 июня.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

27 июня

08.35 По Славянску нанесли удар, часть города осталась без света, повреждены дома и линии электропередач.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях. Данных о пострадавших данных нет.

08.22 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать Владимир Путин.

"Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это", - прокомментировала идею бойкота фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

По ее словам, "G20 слишком важна, даже для развивающихся стран, развивающихся рынков".

Также глава Еврокомиссии считает, что сложившуюся в мире ситуацию " стоит обсудить друг с другом".

Саммит глав государств G20 намечен на 15-16 ноября на Бали. На него приглашены главы всех стран-участниц "Большой двадцатки".

08.15 New York Times публикует карту обстрелов Украины за выходные 25-26 июня. На ней показаны места прилетов и направления, с которых запускались ракеты.

Видно, что пуски производились через территорию Беларуси. При этом издание ссылается на данные украинской разведки.

08.10 Вот фото повреждений после обстрела Лисичанска.

08.03 После авиаударов 26 июня в Лисичанске повреждены по меньшей мере пять многоэтажек. В одной из них выгорело сазу 10 квартир.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов. Также военные РФ обстреляли территорию автовокзала, здание Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.

"По возможности обследуем улицы и дома на наличие пострадавших" - написал Сергей Гайдай в Telegram.

07.50 Великобритания собирается выделить до 10 млн фунтов (12,28 млн долларов Ред.) на ремонт железной дороги в Украине, чтобы облегчить вывоз зерна.

Об этом сообщает офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

07.20 США планируют закупить для Украины системы ПВО средней и высокой дальности, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Об этом могут объявить уже на текущей неделе.

07.10 Утренняя сводка Генштаба.

1. На границе с Беларусью признаков подготовки наступления на Украину не выявлено. При этом союзная страна прислала в Россию 20 вагонов боеприпасов.

2. К северу от Харькова враг вел безуспешный штурм Дементиевки и Питомника. Питомник - это уже в 10 километрах от областного центра и в 14 км от Гоптовки. То есть бои снова удаляются от границы и приближаются к Харькову.

3. К северу от Славянска основные усилия россияне направили на захват Долины. Также штурмуется соседняя с ней Мазановка.

4. К югу от Лисичанска бои идут за Волчеяровку и Верхнекаменку. Последний населенный пункт стоит прямо на трассе из Бахмута. ВСУ дали там россиянам отпор, говорится в сводке - как и в Берестовом, которое контролирует эту трассу южнее.

5. В районе Донецка сильно бомбили примыкающие к нему города, находящиеся под контролем ВСУ: Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. На Марьинку была попытка штурма, она отбита.

06.50 В России произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций. Об этом пишет Bloomberg.

06.30 По Одесской области был нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Об этом сегодня ночью сообщило ОК "Юг"

Были попадания в жилой квартал, разрушены несколько жилых домов и хозяйственных построек. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.



Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

05.50 За прошедшие сутки от обстрелов РФ в населенных пунктов Донецкой области погиб 1 человек, еще 8 – ранены, сообщает глава ОВА Павел Кириленко.