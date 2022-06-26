Прах бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова планируется частично развеять в Германии.

Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов, передает "Комсомольская правда".

"Прах захоронят частично в Германии и частично на Троекуровском кладбище. Пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", - сказал он.

Уточним, что в Баварии есть сеть озер, которые окружены пейзажем с альпийских вершин. Туда стекаются рыбачить и отдыхать любители ловли со всего мира. Эти места называют "жемчужиной" Германии.

Над каким именно озером развеют прах Шатунова, пока не сообщается.

Поклонники, коллеги и знакомые певца сегодня в течение шести часов непрерывно приходили, чтобы проститься с ним.

Напомним, в Москве прошла церемония прощания с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым, который на днях умер от инфаркта. Шатунову было 48 лет.

Ранее СМИ опубликовали последние минуты жизни Юрия Шатунова. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, артисту стало плохо в автомобиле. На кадрах запечатлено, как певцу помогают двое мужчин выйти из автомобиля.

Также 23 июня стали известны подробности последнего дня жизни солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова накануне смерти. Артист пил пиво с раками в компании товарищей, когда внезапно пожаловался на боль в сердце.