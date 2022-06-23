Стали известны новые подробности последнего дня жизни солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова накануне смерти. Артист пил пиво с раками в компании товарищей, когда внезапно пожаловался на боль в сердце.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Утром компания собиралась поехать на рыбалку, но во время их небольшого застолья с раками Шатунов стал жаловаться друзьям на боли в сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.

Там солиста "Ласкового мая" пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался.

Ранее сообщалось, что Шатунов провел последний день в доме в Подмосковье в компании своего менеджера.

Также в сети публикуют видео с одного из последних выступлений Шатунова, где он заявляет: "Не люблю, когда цветы кладут к ногам. Я ж не памятник. Пока ещё"

А потом добавляет, что "старость не радость".

Напомним, что пресс-секретарь певца Аркадий Кудряшов назвал причиной смерти обширный инфаркт.

Позже СМИ опубликовали видео последних минут жизни Юрия Шатунова. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, артисту стало плохо в его автомобиле. Его вывели под руки.

Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал, что в последние дни Шатунов был немножко уставшим от гастролей, но в принципе чувствовал себя нормально.

"Страна" рассказывала, чем запомнился Юрий Шатунов, исполнивший "Белые розы" и "Седую ночь".