В Москве 21 июня умер Пьер Нарцисс - исполнитель хита "Шоколадный заяц". Артисту было 45 лет.

О смерти исполнителя сообщили его бывшая жена Валерия Калачаева и дочь Каролина Кристель в Instagram.

По данным СМИ, смерть наступила после неудачной операции на почке.

Наибольшую известность Нарцисс приобрел в начале нулевых благодаря участию в проекте "Фабрика звезд–2", где выступил с композицией "Шоколадный заяц".

В 2006 году был удостоен почётного звания "Заслуженный артист Ингушетии".

Также он снимался в сериалах "Осторожно, модерн!" (Пушкин) и "Осторожно, Задов!", в фильмах "Золотая рыбка", "Морозко" и "Новые приключения Аладдина".

