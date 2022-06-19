В Баку сегодня днем на 77-м году жизни скончался один из ближайших соратников Бориса Ельцина, экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис.

Об этом его пресс-секретарь Андрей Марков сообщил "Интерфаксу".

Марков отметил, что смерть Бурбулиса была неожиданной.

"Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку", - говорит Марков.

По данным азербайджанского портала Turan, смерть наступила в момент, когда Бурбулис находился в сауне в одном из отелей столицы Азербайджана. В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном IX Глобальном форуме, пишет издание.

В начале 90-х годов Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии ключевых политических решений того периода.

Напомним, что в мае умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

А незадолго до него умер первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич, подписавший Беловежские соглашения.