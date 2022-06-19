В Москве в возрасте 95 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, по делу об оскорблении которого судили российского политика Алексея Навального.

Об этом сообщил Телеграм-канал "112".

Смерть ветерана Артеменко подтвердил его внук Игорь Колесников. По данным "112", пенсионер скончался дома, в квартире на улице Молодцова.

В июне 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете (часть 2 статьи 12.1 УК РФ) в отношении Алексея Навального из-за того, что политик, не упоминая имен, раскритиковал в Твиттере агитационный ролик RT о поправках в Конституцию, в котором принимал участие Артеменко. Сам Навальный утверждал, что заявление на него с обвинениями в клевете написал внук ветерана.

Политик писал, что в ролике снялись "голубчики", "холуи", "позор страны" и "предатели". СК счел, что эти слова порочат честь и достоинство ветерана. В феврале 2021 года суд в Москве приговорил Навального по этому делу к штрафу в 850 тыс. рублей. Оппозиционер эту сумму оплатил.

Недавно российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове, куда именно - неизвестно. Позже адвокат осужденного Ольга Михайлова в комментарии ТАСС заявила, что Алексей Навальный переведен в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве.